Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın odasındaki eşyalara haciz şoku! Borcu ödemek için 6 ay süresi kaldı - Son Dakika
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Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın odasındaki eşyalara haciz şoku! Borcu ödemek için 6 ay süresi kaldı

03.11.2022 12:08

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasındaki eşyalar, 39 yıl önce yapılan kamulaştırma sebebiyle haczedildi. İcra memurların haczettiği televizyon, ses sistemi ve klima gibi eşyaların 629 bin 666 TL'lik borcu karşılamadığı ve Kadıköy Belediyesi'nin 6 ay içerisinde bahsi geçen borcu ödeyememesi halinde haczedilen malların belediyeden alınarak icradan satılacağı ortaya çıktı.

Kadıköy Belediyesi, Fenerbahçe Mahallesi'nde 1983 yılında yaptığı sokak ve yol çalışması sırasında, Ordinaryüs Profesör Ali Fuat Başgil'e ait bahçenin bir kısmını yola dahil etti. Başgil'in varisleri olan Hatice Sema Taşan ve Ziya Sunay, 2017 yılında belediye aleyhine alacak davası açtı.

MAKAM ODASINDAKİ EŞYALAR HACZEDİLDİ

İstanbul 5. İcra Dairesi, 'Kamulaştırmasız el atma' kararıyla, 2019 yılında Başgil'in varisleri lehine davayı sonuçlandırdı. Davacılar, Kadıköy Belediyesi'nin kamulaştırma bedeli olarak belirlenen 629 bin 666 TL'yi ödemediği gerekçesiyle, icra yoluna başvurdu. İcra memurları önceki gün Kadıköy Belediyesi'ne giderek, belediye başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odası, spor ve konferans salonunda, kamu yararı için kullanılmayan eşyaları haczetti.

HACZEDİLEN EŞYALAR BORCU KARŞILAMADI

Kadıköy Belediyesi Başkanlık Binası'na önceki gün giden icra memurları, Odabaşı'nın makam odasındaki televizyon, ses sistemi ve klimanın yanısıra, spor salonundaki eşyaların tamamı ve konferans salonundaki televizyonları haczetti. Ancak icra memurlarının haczettiği eşyaların borcu karşılamadığı belirtildi. Haciz işlemi yapılan eşyalar binadan taşınmazken, Odabaşı ve İBB avukatının yediemin olarak yetkilendirildiği bildirildi.

MALLAR BELEDİYEDEN ALINARAK İCRADAN SATILACAK

Kadıköy Belediyesi 6 ay içerisinde 629 bin 666 TL'lik borcu, davacılara ödemezse, haczedilen mallar belediyeden alınarak icradan satılacak. Kadıköy Belediyesi 39 yıllık kamulaştırma nedeniyle yapılan haciz işlemi konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • İsmail Karakuş: bir cebinden alıp diğerine konuluyor eşya haciz edip kullanıcısını yediemin yapıyorlar:) belediye borcuna gider hazineye ödetirler. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Saddam ekşioğlu: Şimdi Süleyman diye bir arkadaşımız yoruma şöyle demiş akp den olsa aynı muameleyi yaparlarmiydilar acaba bu ülke de adalet 2002 den beri benim düşüncem eşittir Ahmet neyse Mehmet odur hak hukuk özgürlük eşitlik ayrım olmaksızın aynıdır bence bu kardeşin yorumunu silip reisimiz den özür dilemeli bazı kesimlerin yaptığı gibi uçak düşse akp Belediyesi'nin üzerin den geçsey di düşmezdi zihniyetin de çıkmalıdır Allah hükümetimizinin yar ve yardımcısı olsun Cevap Yaz 13 20 Yayından Kaldır
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Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın odasındaki eşyalara haciz şoku! Borcu ödemek için 6 ay süresi kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın odasındaki eşyalara haciz şoku! Borcu ödemek için 6 ay süresi kaldı - Son Dakika
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