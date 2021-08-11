Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Yaz Atölyeleri başladı - Son Dakika

Çocuklar okulların açılmasına sayılı günler kala, yazı eğlenerek ve öğrenerek bitirecekler.

Kadıköy Belediyesi Başkanlık Binası bahçesine ve Sahrayıcedit 23 Nisan Parkı'na kurulan atölyelere 5 - 13 yaş arası çocuklar ön kayıt olmadan,katılabilecek. Her salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 11.00'de başlayacak atölyeler, 40'ar dakika sürecek ve 15.40'da son bulacak. 2 Eylül'e kadar sürecek atölyelerde çocuklar; gitar, flüt, bağlama, baget kullanma, keman, çello, körüklü ve nefesli çalgılar gibi enstrümanlarla ve Orff tekniğiyle müzik dünyasını keşfedecek; bezden afişler yaparak el becerilerini geliştirecek ve ritim, dans atölyelerinde gönüllerince eğlenecek.

Atölye çalışmalarının gün, saat ve içerikleri ile ilgili detaylı bilgi Kadıköy Belediyesi'nin internet sayfasında yer alıyor.