Kadıköy Belediyesi Dünyada İlk 'Entegre Rapor Çalışması' Yapan Belediye Oldu

Kadıköy Belediyesi dünyada ilk 'Entegre Rapor Çalışması' yapan belediye oldu Başkan Nuhoğlu: "Bu uygulamanın diğer kamu kurumlarına da örnek olacağına inanıyorum"İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi, planlanan hizmetlerin ne kadar yerine getirildiğinin, kamu kaynaklarının doğru kullanımını...

Kadıköy Belediyesi dünyada ilk 'Entegre Rapor Çalışması' yapan belediye oldu

Başkan Nuhoğlu: "Bu uygulamanın diğer kamu kurumlarına da örnek olacağına inanıyorum"



İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi, planlanan hizmetlerin ne kadar yerine getirildiğinin, kamu kaynaklarının doğru kullanımını ölçümleyen "Entegre Raporlama" çalışması yapan dünyada ilk belediye oldu. Toplantıda 5 yıllık görev sürecini anlatan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu; "Kadıköy Belediyesi kamu kaynaklarının doğru kullanımını ölçen 'Entegre Rapor' uygulamasını devreye sokan dünyada ilk belediye oldu. Bu uygulamanın diğer kamu kurumlarına da örnek olacağına inanıyorum" dedi.

Kadıköy Belediyesi, entegre rapor çalışması yaparak dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Planlanan hizmetlerin ne kadar yerine getirildiğinin ve kamu kaynaklarının doğru kullanımını ölçümleyen "Entegre Raporlama" çalışması yapan Kadıköy Belediyesi bu çalışmayı yapan ilk belediye oldu. Entegre Raporunun sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu aynı zamanda Kadıköy'deki 5 yıllık hizmet sürecini de anlattı. Kozyatağı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Başkan Nuhoğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, CHP Kadıköy Belediye Başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden'in yanı sıra gazeteciler, meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı. Toplantıda entegre raporun sonuçlarını değerlendiren Nuhoğlu, bu uygulamanın diğer kamu kurumlarına da örnek olacağına inandığını söyledi.

Toplantıda konuşma yapan Başkan Nuhoğlu; "Bulunduğumuz noktadan baktığımızda ben kendimi çok mutlu, gururlu ve huzurlu hissediyorum. İyi bir 5 yıl geçirdik. Bütün bu 5 yıllık süreçte biz Kadıköy'de bir yönetim modeli üzerinde çok ısrar ettik. Aslında projelerden çok, modelimizin ne olduğu konusunda tartışılmasının doğru olacağını düşünüyorum. Model neye dayanıyordu? Aslında eşitler arasında bir ilişki içerisinde önce muhtarlarımız, sonra sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, dernekler, sendikalar, tamamının katıldığı ve tartışıldığı bir model oluşturduk. Bu modelin Kadıköy'deki yansıması ciddi şekilde artı oldu. Yaşlılar, gençler, kadınlar, çocuklar, dezavantajlı gruplar, bütün bunların ihtiyaçlarıyla ilişkili çok farklı projeler hayata geçirdik ve uyguladık. Aslında bu ilçenin bir duruşu var. Demokrasiden, insan haklarından, yaşam alışkanlıklarından, Cumhuriyet değerlerinden, kamu arazilerinin korunmasından yana bir duruşu var. Haydarpaşa Garı'nın özelleştirilmesine sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte karşı çıktık. Gördük ki, aslında örgütlü yapılanmalarla beraber bir yerel yönetim hareket ettiği zaman, sizin ilçenizde Haydarpaşa gar olarak kalıyor. Kalamış Yat Limanı mevcut haliyle kalıyor. Biz Kalamış Yat Limanı'nın mevcut haline karşı değildik. İki kat büyütülmesine karşıydık. Oradaki yeşil alanların vatandaşlar tarafından kullanılmasını istiyorduk. Oradan vatandaşların özel firmadan izin alarak bisikletle ve yürüyerek geçmelerine karşıydık. Gördük ki hepimiz bir arada, birlik olduğumuz zaman Kadıköy'de 1 santimetrekare yoğunluk artışı olmadı. Hiçbir kamu arazisi satılmadı. Bu bir duruştur. Yerel yönetimin siyasal anlamda vatandaşı temsil ederken, onun düşüncelerini ve iradelerini gözetmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. Başkan Nuhoğlu buradaki konuşasının ardından uzun süre alkışlandı.

Rapor çalışmasında Kadıköy nüfusu detaylı bir şekilde incelendi, nüfus ortak paydaları olan kümelere bölündü. Raporda Kadıköy Belediyesi'nin geçmiş dönem planlamaları, planların hayata geçirilmesi için yaptığı çalışmalar, çalışmalar sonucunda oluşturduğu değerler OECD'nin uluslararası iyi yaşam ölçüm metodu ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göre değerlendirildi. Rapor, Kadıköy Belediyesi'nin sağlıklı yaşam, kültürel, sanatsal, bireysel ve sosyal alanlarda gelişim, karar alma süreçlerine katılım, çalışma fırsatları gelişimi gibi konularda yurttaşlara değer oluşturduğunu ortaya koydu.

Raporda Kadıköy Belediyesi'nin kaynak yapısı hakkında da veriler yer alıyor. Kadıköy Belediyesi'nin etkin ve güçlü bir kaynak yönetimi yaklaşımına sahip olduğu vurgulanan raporda çok fazla yatırım yapmasına ve geniş bir hizmet yelpazesinde sahip olmasına rağmen belediye faaliyetlerinin borçlanmadan yürütüldüğü belirtildi.

Aynı zamanda raporda Kadıköy'ün İstanbul'da yaşlı nüfusun en yoğun yaşadığı ilçelerden biri olduğu vurgulandı. Şehir planlarının, yolların, sosyal alanların ve imar düzenlemelerinin bu durumu dikkate alarak yapılması gereğine dikkat çeken raporda, yaşlılık ile birlikte artan sağlık sorunlarına yönelik Alzheimer Merkezi gibi tesislere daha fazla ihtiyaç duyulacağı belirtildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, toplantıdan sonra İHA'ya konuştu. Nuhoğlu konuşmasında; "Aslında, 5 yıl içerisinde bütün yaptıklarımızı da gözden geçirmiş olduk bugün. Benim için mutlu ve huzurlu bir gün. Bütün bu zaman içerisinde Kadıköylülerin faydalanabilecekleri çok farklı projeler hayata geçirdik ve bunların uluslararası ölçütlerde değerlendirmesinin yapıldığı bir toplantı oldu bu. Hayatın gelecekte iyi tasarlanması aslında bizlerin elinde. Siyasetin bunun önderliğini yapması gerekiyor. İyiye doğru yüründüğü zaman, 5 yıl içinde ne kadar çok proje yapılabildiğini Kadıköylülerle beraber paylaştık. Yapabiliriz, aslında bu ülkeyi çok daha iyi noktalara getirebiliriz. Bütçesiyle, projeleriyle, yeşiliyle, çevresiyle, hayatın her alanıyla ilgili iyi şeyler yapmak mümkün.

Kadıköy şu anda sahip olduğu imkanlar açısından çok gelişmiş bir kent. Şu anda Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kent Kriterleri, Avrupa Birliği ve OECD'nin kriterleri hedeflediğinden daha iyi ölçülere sahip olan bir kent. Diliyorum bizden sonra gelecek olanlar da aynı şekilde bu yolda yürüyecekler ve Kadıköy her zaman, sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin geleceğinin düşlendiği bir kent olacak. Hep söylüyorum, Kadıköy yaşam tarzı ve gelişmişlik ölçüsünde Türkiye'nin geleceğidir. Bütün diğer ilçelere de aynı şartlar ve imkanların sağlanmasını diliyorum.

5 yıl çok dolu dolu geçti. Bu 5 yıl içinde zaman kavramını tamamen projelere ve yönetim modeline harcadık. Gördük ki 5 yıl içinde çok şey yapmak mümkün. Hiçbir şey yapmadığınız zaman belki çok kısa bir zaman dilimi gibi görünüyor ama bütün bu yapılan projelerin tamamı bu 5 yıl içinde yapılabildi. Başladığımız dönemdeki bütçemiz ucu ucuna bir bütçeydi. O ucu ucuna bütçeyle beraber kamu kaynakları verimli kullanıldığı zaman ne kadar çok şey yapılabileceğini gösterdik ve yaptık. 1 lira dahi banka kredisi kullanmadık ve gelecekte de kamu kaynaklarına bu şekilde bakıldığı zaman 10 yıl, 20 yıl sonra ülkenin bütünü açısından çok ciddi şekilde gelişme sağlanabilir. Bunu sağlamak mümkün. Bir başka açıdan bakalım. Bütün bunları yaparken insanı öne alırsanız ve insanın bu sürece katılmasını sağlarsanız, emin olun insanlarda o kadar çok birikim var ki. İnsan dediğin meslek örgütüdür, sendikadır, dernektir, üniversitelerdir. Biz bunların hepsiyle beraber ortak çalışmalar yaptık. Özellikle üniversiteleri çok ön plana çıkardık. İşte esas zenginlik insanlarınız. İnsanlarınızın birikimini yansıtmalısınız. Onlarla konuşmalısınız. Yatay ilişkide eşit olmalısınız. İşte o zaman, emin olun bütün bunlar hayata geçebiliyor.

Ben Kadıköy'de yaşıyorum. Kadıköy'ü bırakmıyorum. Elbette sonuç olarak görev bitiyor ama yurttaş olarak yaşamak da çok güzeldir Kadıköy'de. Emin olun çok güzeldir" dedi.

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