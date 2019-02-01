Son Dakika Haberleri: Kadıköy Belediyesi İşçilerinden, İş Bırakma Eylemi

Kadıköy Belediyesi İşçilerinden, İş Bırakma Eylemi

58 dakika önce

Kadıköy Belediyesi ile Genel-İş Sendikası'nın 1 No'lu şubesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine işçiler, iş bırakma eylemi yaptı.

Kadıköy Belediyesi İşçilerinden, İş Bırakma Eylemi, System.String[]
Kadıköy Belediyesi ile Genel-İş Sendikası'nın 1 No'lu şubesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine işçiler, iş bırakma eylemi yaptı.

Sendika üyesi işçiler, belediye birasından alkışlar eşliğinde "Sözleşme hakkımız söke söke alırız", "Hak hukuk adalet", "Kasadaki para işçinin hakkı" şeklinde slogan atarak dışarı çıktı. Belediyenin garajına inen işçiler daha sonra yine slogan atarak, belediye önünde toplandı.

Genel-İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Sait Tanyeri, burada yaptığı açıklamada, 2 aydır yürüttükleri toplu sözleşme görüşmelerinin tıkandığını ifade etti.

Tanyeri, taleplerinin masum olduğunu aktararak, "İşçilerin talepleri doğrultusunda ücretsel anlamda evimize ekmek götürmekte gerçekten zorluk çekiyoruz. Süreç de tıkandığı için süreçle birlikte bugün 2 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz. Bu süreç belli bir noktaya gelmezse eylemlerimiz devam edecek." dedi.

Zaman zaman halay çeken işçilerin saat 08.00'de başlattıkları eylemin, saat 10.00'da tamamlanacağı belirtildi..

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:43 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Kulislerinin Nabzını Tutan İsim Yazdı: Şerdil Dara Odabaşı'nın Adaylığı Hukuken Düştü Son Dakika! TÜİK Açıkladı! İşte Türkiye'nin Nüfusu

Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer'in Babasından Dolayı Eleştirilmesine İlk Kez Cevap Verdi: Bu Ortaçağ Zihniyetidir Deutsche Bank 4 Yıl Sonra İlk Kez Kar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 10:41:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy Belediyesi İşçilerinden, İş Bırakma Eylemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]