Kadıköy Belediyesi, karantinada olan hastalara sıcak yemek ulaştırıyor - Son Dakika

Kadıköy Belediyesi, karantinada olan hastalara sıcak yemek ulaştırıyor
04.01.2021 12:09
Kadıköy Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinada olan hasta, ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek ulaştırarak ihtiyaçlarını karşılıyor.
Kadıköy Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinada olan hasta, ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek ulaştırarak ihtiyaçlarını karşılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kişisel önlemler ve hijyen kurallarına uyularak yapılan dağıtımda hastalarla doğrudan temas edilmiyor, yemekler kapılara bırakılıyor.
Yemek dağıtımı sürecinde uluslararası bir yemek şirketinin belediyeye araç tahsis ettiği ve 16 Aralık'ta başlayan ortak çalışmada, üç aracın şimdilik iki ay için planlandığı bildirildi.
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