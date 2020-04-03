Kadıköy Belediyesi, koronavirüs ile mücadele için bazı ihalelerini iptal etti - Son Dakika

Kadıköy Belediyesi, nisanda yapılması planlanan tamir, yenileme, asfalt gibi ihaleleri iptal ederek, bütçesini yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımını önlemek amacıyla yaptığı hizmetlere ayırdığını açıkladı.

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kadıköy İlçesi Yol, Kaldırım, Yağmur Suyu Kanalı, Tamir Bakım Onarım ve Yenileme İşi", "Kadıköy Belediyesi Hizmet Binaları ve Kamu Binalarında Tadilat ve Onarım İnşaatı" ve "Kadıköy İlçesi 2020 Yılı Plent Altı Asfalt ve Emülsiyon Alımı" ihalelerinin ayrılan ödeneklerde koronavirüs sebepli öngörülemeyen değişiklikler olabileceğinden iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, şunları kaydetti:

"Şu anda çok zor ve öngörülemez bir dönemden geçiyoruz. Biz ilçe belediyesi olarak Kadıköylülere kendilerini güvende hissetmelerini, yalnız olmadıklarını göstermek için çalışıyoruz. Özellikle sokağa çıkmaları kısıtlanan yaş almış komşularımızın ihtiyaçlarını karşılamaya, onlara sıcak yemek hizmeti vermeye başladık. Zor durumda olan, bize ihtiyacı olan herkese yetişmeye çalışıyoruz. Bizim önceliğimiz yurttaşımızdır. Bu nedenle daha önceden duyurusuna çıkılan, ancak şu kritik dönemde elzem olmayan ihaleleri iptal kararı aldık. Bu zorlu günler geçtikten sonra aradaki farkı da hızlıca kapatarak bütün hizmetlerimizi eksiksiz sağlamaya devam edeceğiz."