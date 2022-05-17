Kadıköy Belediyesi'nde 224 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi'nde 224 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı

17.05.2022 10:33

İstanbul'da çoğunluğu Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeliyle belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliye rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarından operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 160 şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu sabah erken saatlerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen soruşturma kapsamında; Örgütlü olarak Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kadıköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 160 kişi gözaltında! Böyle evlerinden alındılar

224 KİŞİDEN 160'I GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri sabah saatlerinde İstanbul merkezli İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda şu ana kadar 160 şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi.

Kadıköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 160 kişi gözaltında! Böyle evlerinden alındılar

ARAMALAR SÜRÜYOR

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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Kadıköy, Zabıta, Rüşvet, Kamu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy Belediyesi'nde 224 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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