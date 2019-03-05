Son Dakika Haberleri: Kadıköy Belediyesi'nden 8 Mart Etkinlikleri

Kadıköy Belediyesi'nden 8 Mart Etkinlikleri

32 dakika önce

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sosyal Hizmet Merkezi'nde Mart ayı boyunca her Çarşamba Saat 18.00'de gerçekleşecek "Yaşamın İçinden Kadınlar" adlı söyleşi etkinlikleri başlıyor.

Kadıköy Belediyesi'nden 8 Mart Etkinlikleri, System.String[]

İlki 6 Mart'ta gerçekleşecek söyleşi etkinliğinde Gezgin Kadınlar blog yazarlarından Cemre Nur Meleke konuşmacı olacak.

Birbirlerinden ilham almak için bir araya gelmenin önemine inanan, kendi hikaylerini anlatmak üzere gündelik hayat içerisinde farklı alanda bir araya gelen, kolektif veya bireysel dayanışma deneyimi yaşayan kadınların tecrübelerini paylaşacakları söyleşi dizisinin konuşmacıları 20 Mart'ta Pole Dansçı Kadınlar'dan Özge Uraz Kum ve 27 Mart'ta Futbol Oynayan Kadınlar'dan Nurcan Çelik olacak.

Kadınlar Mücadele Alanlarını Konuşuyor

Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde "Kadınlar Mücadele Alanlarını Konuşuyor" başlıklı bir panel düzenliyor. Doç. Dr. İnci Kerestecioğlu'nun "Türkiye'de Kadın Hareketi ve Feminist Mücadele", Adli Tıp Uzmanı Lale Tırtıl'ın "Erken Evliliklerde Toplumun Sorumluluğu" ve Avukat Perihan Meşeli'nin "Erkek Şiddetini Önlemek Mümkün: Haklarımız ve Destek Alabileceğimiz Mekanizmalar" başlıkları üzerine yapacakları söyleşi 7 Mart Perşembe Saat 14:00'te Kadıköy Belediyesi Brifing salonunda gerçekleşecek.

Kadınlar Gününde Şenlikli Açılış

Kadıköy Belediyesi'nin desteğiyle, Potlaç adı altında önce tezgâh sonra da dükkân açan kadınlar bir adım daha atarak kadın kooperatifi kurdu. Kadıköy Belediyesi, kadın kooperatifine destek olarak Feneryolu'nda yenilenen 9 dükkan tahsis etti. "Potlaç Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi" kuruluşunu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyenin kendisine tahsis ettiği alanda yapacağı bir şenlikle duyuracak. Feneryolu Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Sokak'ta saat 13.00'te başlayacak şenliğe herkes davetli.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:19 Kaynak: Bültenler

27 Mart, Dünya Kadınlar Günü, Kadıköy Belediyesi, Güncel
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