Kadıköy Belediyesi'nden Kadınlara Meslek, Yaşlılara Destek

YAŞLI BAKIMI İÇİN KADIN İŞBİRLİĞİ

İstanbul'da en yüksek yaşlı nüfusa sahip olan Kadıköy'de nüfusun yüzde 17'si 65 yaş üzerinde. Kadıköy'deki yaşlı nüfusun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan protokole göre bir yandan yaşlıların evde bakım hizmeti alması sağlanırken, bir yandan da kadınlar için yaşlı bakımı alanında alternatif iş alanları yaratılacak. Öncelikle 3 mahallede başlayacak proje ile o mahallede yaşayan yaşlılar belirlenerek ihtiyaçları tespit edilecek. Kadıköy sınırları içinde yerinde yaşlı bakım hizmetleri vermek üzere bir kadın kooperatifi kurulacak. Verilen hizmetler ise belediye tarafından denetlenecek.

'YEREL YÖNETİMLERİN İNSANIN YANINDA OLMASI GEREKİYOR'

Başkanlık binasında düzenlenen protokol törenine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Genel Müdürü Şengül Akçar katıldı. Protokol töreninde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Kadıköy'de çok fazla yalnız yaşayan insan var. Ekonomik durumunuz iyi olsa bile, para her zaman sorunları çözemiyor. İnsanın insana ihtiyacı var ve yerel yönetimler olarak insanların yanında olmamız gerekiyor. Bu güven ortamını yaratacak olan yerel yönetimlerdir. Nüfusun yaşlanması ile birlikte bu ihtiyaç sürekli artacak. Eğer kamu bu konuyla ilgilenmezse gelecekte daha çok sorun yaşanır. Kadıköy bu alanda önemli bir örnek teşkil edecektir" dedi. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Genel Müdürü Şengül Akçar ise "Kadıköy'de yerinde yaşlı bakım hizmetlerine ilişkin model geliştirmek istiyoruz. Nüfus giderek yaşlanıyor. 2014 yılında yüzde 8,5 olan yaşlı nüfusunun 2030'da yüzde 12'ye çıkacağı söyleniyor. Kadın kooperatifleri açısından bakım hizmetlerini önemli bir istihdam alanı olarak görüyoruz. 65 yaş üstü insanların çok çeşitli ihtiyaçları oluyor. Aktifleşmeleri ve üretkenliklerinin devam etmesi gerekiyor. Belediyenin de bu konuda çok kuvvetli bir iradesi var" diye konuştu.