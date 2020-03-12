Kadıköy Belediyesi'nden korona eylem planı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi'nden korona eylem planı - Son Dakika

Kadıköy Belediyesi'nden korona eylem planı

6 saat önce

Kadıköy Belediyesi'nin tüm etkinlikleri korona virüs salgınına karşı Mart ayı sonuna kadar iptal edildi.

Kadıköy Belediyesi'nden korona eylem planı, System.String[]

Kadıköy Belediyesi'nin tüm etkinlikleri korona virüs salgınına karşı Mart ayı sonuna kadar iptal edildi.


Belediye hizmetleri mahallelere taşınıyor


Yurttaşların toplu alanlarda olmasını engellemek, toplu taşıma araçlarını en az şekilde kullanmasını sağlamak için 4 mobil araç da devreye girdi. Her gün farklı mahallelerde, merkezi bir alanda konuşlanacak araçlardan, belediyeye gelmeden bütün belediye hizmetleri verilebilecek. Ayrıca yine Belediye hizmet binasındaki vatandaş yoğunluğunu azaltmak amacıyla belediye dış birimleri de etkin bir şekilde kullanılacak. Toplu olarak çalışmaların yürütüldüğü TESAK, IDEA, Acıbadem Spor Kompleksi, Alzheimer Merkezi, Sosyal Yaşam Merkezi gibi üniteler de geçici süre kapatıldı.


Vatandaşlar, Kadıköy Belediyesi'nin yeni hizmet politikası üzerine gelişmeleri sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecekler. - İSTANBUL

Kadıköy Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:55 Kaynak: İHA
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