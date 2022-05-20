Kadıköy Belediyesi'nden sonra Maltepe Belediyesi'ne de operasyon - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi'nden sonra Maltepe Belediyesi'ne de operasyon

20.05.2022 08:09

Kadıköy Belediyesi'nin ardından CHP'li Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 kişi için gözaltı kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek', 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından suç tarihinde Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye yönelik gözaltı kararı alındı.

ESKİ BAŞKAN YARDIMCILARI DA VAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçun işlendiği dönemde Maltepe Belediyesinde başkan yardımcılığı yapan 2 kişi ile özel kalem müdürlüğü görevini yürüten zanlının da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

ARAMA YAPILIYOR

Devam eden operasyon kapsamında şüphelilerin birçoğunun gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

KADIKÖY BELEDİYESİ'NE DE RÜŞVET OPERASYONU DÜZENLENMİŞTİ

17 Mayıs tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında Kadıköy Belediyesi'nde görevli 48 zabıta memuru ve 6 gıda denetim mühendisinin de aralarında bulunduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 194'ünü yakalamıştı. Adreslerdeki çok sayıda dijital malzeme ve evraka el polis tarafından el konulmuştu. Firari 30 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi'nden sonra Maltepe Belediyesi'ne de operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy Belediyesi'nden sonra Maltepe Belediyesi'ne de operasyon - Son Dakika
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