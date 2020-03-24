- Kadıköy Belediyesi'nden yaşlılara sıcak yemek - Son Dakika
Son Dakika Yerel - Kadıköy Belediyesi'nden yaşlılara sıcak yemek - Son Dakika

- Kadıköy Belediyesi'nden yaşlılara sıcak yemek

6 saat önce

- Kadıköy Belediyesi'nden yaşlılara sıcak yemek Kadıköy Belediyesi 65 yaş üstü yurttaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, ihtiyaç sahibi olan ve öncelikle yalnız yaşayan yaşlılara sıcak yemek dağıtımına başladı.

- Kadıköy Belediyesi'nden yaşlılara sıcak yemek

İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi 65 yaş üstü yurttaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, ihtiyaç sahibi olan ve öncelikle yalnız yaşayan yaşlılara sıcak yemek dağıtımına başladı.

Kapıya teslim

Kadıköy Belediyesi, evden çıkma yasağı nedeniyle 65 yaş üstü bireylerin mağduriyet yaşamamaları için kriz masası oluşturdu. 444 55 22 numaralı çağrı merkezini arayarak yemek ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını ileten ve öncelikle yalnız yaşayan yaşlılara hizmet için ekipler oluşturuldu. 65 yaş üstü bireylerin ihtiyaçları, sağlık önlemlerini gözeten ve sosyal mesafesini koruyan belediye ekipleri tarafından kapılarına teslim edilecek.

Yaşlılar için sıcak yemek

Öte yandan Kadıköy Belediyesi ihtiyaç sahibi yaşlılara sıcak yemek dağıtımına da başladı. Belediyenin sosyal tesislerinde pişirilen yemekler, yine belediye ekipleri tarafından yaşlıların evlerine ulaştırılıyor. 'Komşuluk Gibisi Yok' adı altında başlatılan çalışma hakkında bilgi veren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı 'Ülkemiz de dünya da zorlu bir süreçten geçiyor. Biz bu süreçte en büyük değerlerimiz olan yardımlaşma, dayanışma, komşuluk ilişkilerimize dönerek, birbirimizi koruyacağız. Özellikle büyüklerimiz bu süreçte kendilerini yalnız hissetmesinler. Belediye olarak da Kadıköylüler olarak da onların her zaman yanlarında olacağız. 65 yaş üstü yurttaşlarımız belediyenin çağrı merkezini arayarak bir kayıt oluşturabilirler. Eczane, market alışverişleri ekiplerimiz tarafından yapılıp kapılarına teslim edilecek. Ekiplerimiz sağlık önlemlerini alarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde hareket edecek' dedi.

- Kadıköy Belediyesi'nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:02 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Koronavirüsü yenebilecek enstrümanlara, güce, silaha sahibiz
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı         
12:17
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi         
11:36
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı         
11:36
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:12
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu         
10:19
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı         
09:34
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi         
09:23
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi         
09:18
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 23:31:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Kadıköy Belediyesi'nden yaşlılara sıcak yemek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]