Rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 160 şüpheliden 124'ü tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmî belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından, aralarında 43'ü memur toplam 124 kişi "rüşvet" suçundan tutuklanması, 36 şüpheli ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.
26 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi - Son Dakika