Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi

20.05.2022 16:22
Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi

İstanbul'da, Kadıköy Belediyesi'nin zabıta ve mühendislerine de düzenlenen, "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 160 şüpheliden 124'ü tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 160 şüpheliden 124'ü tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmî belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"İTİRAFÇI" OLMAYI KABUL EDEN 38 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

AA'nın aktardığına göre polis otobüslerine bindirilen 160 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 'İtirafçı' olmayı kabul eden 38 kişi de emniyetten serbest bırakıldı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından, aralarında 43'ü memur toplam 124 kişi "rüşvet" suçundan tutuklanması, 36 şüpheli ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

26 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

YORUMLAR
500
Kadıköy Belediyesi'nden sonra Maltepe Belediyesi'ne de operasyon Kadıköy Belediyesi'nden sonra Maltepe Belediyesi'ne de operasyon KADIKÖY'DEKİ RÜŞVET OPERASYONU: 124 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK OLDU (1) KADIKÖY'DEKİ RÜŞVET OPERASYONU: 124 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK OLDU (1)

Kadıköy Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 5.7 milyar dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolara geriledi
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
16:03 Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu
15:46 Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!
15:44 Eşini tabancayla vurarak öldüren cani kocadan savunma: Evi baldızımın üzerine yaptı
15:40 Eşi Başak Dizer hamileyken yaşadıklarından bahseden Kıvanç Tatlıtuğ: Başak'ın hamileliğini bedenimde hissettim
15:34 Vatandaştan Binali Yıldırım'a sitem: 20 senedir size oy veriyorum, vallahi millet perişan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 16:33:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement