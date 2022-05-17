Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi: 224 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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İstanbul merkezli 5 ilde çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeliyle belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliye rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarından operasyon düzenlendi.

224 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI VAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen soruşturma kapsamında; Örgütlü olarak Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahteciliksuçlarından çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ile belediyemühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

5 İLDE OPERASYON

Polis ekipleri sabah saatlerinde İstanbul merkezli İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyon başlattı.