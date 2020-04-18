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Kadıköy Belediyesi'nin 'moral bando'su sokağa çıkma yasağına takıldı: İzin almıştık
6 saat önce
Kadiköy Beledyesi, Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yerine gezer bandolar oluşturarak sokağa çıkma yasağı süresinde halka moral verme girişimi Kaymakamlık'ın mühahalesine takıldı.
Kadiköy Beledyesi, Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yerine gezer bandolar oluşturarak sokağa çıkma yasağı süresinde halka moral verme girişimi Kaymakamlık'ın mühahalesine takıldı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 07:33
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