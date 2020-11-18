Kadıköy Belediyesi'nin 'Sinematek' ve 'Anlat Kadıköy' projelerine Altın Karınca Ödülü - Son Dakika

Kadıköy Belediyesi'nin 'Sinematek' ve 'Anlat Kadıköy' projelerine Altın Karınca Ödülü

18.11.2020 15:22
Kadıköy Belediyesi'nin 'Sinematek' ve 'Anlat Kadıköy' projelerine Altın Karınca Ödülü, System.String[]

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Altın Karınca Ödülleri sahiplerini buldu.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Altın Karınca Ödülleri sahiplerini buldu. Kadıköy Belediyesi'nin 'Sinematek ve Sinema Evi' ile 'Anlat Kadıköy' projeleri ödüle layık görüldü.

Belediyelerin şehirlerdeki yaşam kalitesini artıran projelerini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Marmara Belediyeler Birliği'nin düzenlendiği Altın Karınca Ödülleri, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Marmara Bölgesi'ndeki belediyelerin projeleri Altın Karınca'da yönetişim ve katılımcılık, kentsel planlama ve altyapı, çevre ve atık yönetimi, mimari ve kentsel tasarım, kültür ve sanat, sosyal hizmetler, yerel kalkınma, ulaşım ve hareketlilik, akıllı şehir uygulamaları ve afet yönetimi olmak üzere 10 kategoride ödüllendirildi. Kadıköy Belediyesi, 'Mimari ve Kentsel Tasarım' kategorisinde 'Sinematek ve Sinema Evi' Rekonstrüksiyon Projesi ile 'Yönetişim ve Katılımcılık' kategorisinde ise 'Anlat Kadıköy' projeleri ile ödül aldı. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenen ödül töreninde, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'na ödülleri MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın takdim etti. 381 projenin yarıştığı Altın Karınca'da 41 belediyenin 52 projesi ödüle layık görüldü.

Kadıköy Yoğurtçu Parkı yakınlarında inşa edilen Sinematek/Sinema Evi projesi sinema yapıtlarını korumak, bu alanda araştırmalar yapmak ve sinema kültürünü yaymak amacıyla gösterimler düzenlemeyi amaçlıyor. 'Anlat Kadıköy' projesi ise, Kadıköy'ün gelecek beş yılının, mümkün olabilecek en iyi katılım seviyesinde ve tüm paydaşlarıyla planlandığı, aynı zamanda ülkemizin ilk geniş kapsamlı online katılım platformu olma özelliğini taşıyor. Proje, bir kamu kuruluşunun kendi öz kaynaklarıyla ve hiçbir hizmet satın almadan gerçekleşmesi nedeniyle de öne çıkıyor. - İSTANBUL

Kadıköy Belediyesi'nin 'Sinematek' ve 'Anlat Kadıköy' projelerine Altın Karınca Ödülü
Kadıköy Belediyesi'nin 'Sinematek' ve 'Anlat Kadıköy' projelerine Altın Karınca Ödülü

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy, Marmara, Sinema, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi'nin 'Sinematek' ve 'Anlat Kadıköy' projelerine Altın Karınca Ödülü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısından bir müjde daha: Yüzde 95'ten fazla koruma sağladı Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Evlilik teklifi reddedilen adam, genç kızı gaz yağı ile yakarak öldürdü Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi "Uygunsuz görüntüleri var" iddiasıyla kızını öldürmüştü! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi
Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor         
15:48
Alman futbolcu Sami Khedira, Juventus'tan ayrılmayı düşünüyor Alman futbolcu Sami Khedira, Juventus'tan ayrılmayı düşünüyor         
15:09
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, feci şekilde can verdi Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, feci şekilde can verdi         
14:10
Yalın ayak fırına giren şahıs uyuyan fırıncının telefonunu çaldı Yalın ayak fırına giren şahıs uyuyan fırıncının telefonunu çaldı         
13:57
Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız         
13:38
Profesörün tecavüzle suçlandığı davada 'sperm' delili kayboldu Profesörün tecavüzle suçlandığı davada 'sperm' delili kayboldu         
13:18
Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş         
12:45
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu         
12:03
Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim         
11:39
"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti         
11:36
Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada         
11:23
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 15:55:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy Belediyesi'nin 'Sinematek' ve 'Anlat Kadıköy' projelerine Altın Karınca Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei