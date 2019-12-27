Kadıköy Belediyesi yeni yıla Buzfest ile giriyor - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi yeni yıla Buzfest ile giriyor

6 saat önce

Kadıköy Belediyesi, 2020'ye Kalamış Parkı'nda düzenlenecek Buzfest ile giriyor.

Kadıköy Belediyesi yeni yıla Buzfest ile giriyor, System.String[]

Kadıköy Belediyesi, 2020'ye Kalamış Parkı'nda düzenlenecek Buzfest ile giriyor. Buz pisti, kayma yolu, kaydırak gibi eğlencelerin yanı sıra, mini konserlerin düzenleneceği Buzfest 31 Aralık akşamı başlıyor.


Kadıköy Belediyesi Kalamış Parkı, 31 Aralık - 2 Şubat tarihleri arasında, özel bir teknoloji kullanılarak, geçici olarak hazırlanan buz pistine ev sahipliği yapacak. 4 yaş üstü her yaştan kullanıcıya açık olacak pistte, 30 dakika süre ile buz pateni kayılabilecek. Daha önce buz pateni yapmamış kişiler de alanda bulunan eğitmenler tarafından verilecek kısa bir eğitimin ardından kayabilecek. Yoğun talebi dengelemek amacıyla 10 TL tutarında sembolik bir ücretin alınacağı festivalde, buz pistine gelenlere ücretsiz olarak kask, paten ve dizlik temin edilecek.


Kalamış Parkı'ndaki 400 metrekare alan üzerine kurulan sistem, su ve elektrik kullanımının çok az olmasından dolayı çevre dostu olarak nitelendiriliyor. Ses ve ışık sistemleri ile renklenecek Kalamış Parkı'nda aileler de çocuklarını tribünden izleyebilecek.


Buzfest hafta içi 12: 00-21: 00, hafta sonu 11: 00-22: 00 saatleri arasında açık olacak. - İSTANBUL

Kadıköy Belediyesi, Kalamış, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:47 Kaynak: İHA
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