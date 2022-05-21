Kadıköy Belediyesindeki rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesindeki rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı

21.05.2022 09:46
Kadıköy Belediyesindeki rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı

Rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 160 şüpheliden 32'si tutuklandı, 128 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 160 şüpheliden 32'si tutuklandı, 128 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis otobüslerine bindirilen 160 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İtirafçı olmayı kabul eden 38 kişi de emniyetten serbest bırakıldı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından, 43'ü memur toplam 124 kişi "rüşvet" suçundan tutuklanması, 36 şüpheli ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, aralarında 27 memurun da yer aldığı 32 kişinin tutuklanmasına hükmederken, 27'si memur 128 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

224 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti

Soruşturma kapsamında çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli 6 zabıta memuru ve 48 mühendisin de aralarında bulunduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs'ta İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 198'ini yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda dijital malzeme ve evraka el konulmuştu.

Firari 26 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesindeki rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı - Son Dakika


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