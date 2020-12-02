Kadıköy Belediyesinden görme engelliler için "Evde Kal Kitaplara Ses Ver" kampanyası - Son Dakika

Kadıköy Belediyesinden görme engelliler için "Evde Kal Kitaplara Ses Ver" kampanyası

02.12.2020 15:33
Kadıköy Belediyesinden görme engelliler için

Kadıköy Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hem görme engellilerin daha fazla sesli kitaba erişimini hem de yurttaşların sürece katkı sunmalarını sağlamak amacıyla "Evde Kal Kitaplara Ses Ver" sloganıyla kampanya başlattı.

Kadıköy Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hem görme engellilerin daha fazla sesli kitaba erişimini hem de yurttaşların sürece katkı sunmalarını sağlamak amacıyla "Evde Kal Kitaplara Ses Ver" sloganıyla kampanya başlattı.

Özellikle görme engeli olan bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan kitap dinleyebilmeleri için 2010 yılından bu yana belediyenin Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde faaliyetini sürdüren Sesli Kütüphane, bugüne kadar gönüllü kitap okuyucuların ses kayıtları ile binlerce sesli kitabı arşivinde topladı.

Gönüllülerin kütüphaneye giderek okuma kabinlerinde seslendirdikleri kitaplar, ses dosyası olarak kütüphanenin arşivinde, engelli bireylerin erişimine sunuluyor.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle evde izole olanları kitap okumaya davet eden kampanya ile Sesli Kütüphane arşivinde bulunan sesli kitapların sayısı ve çeşitliliği artırılarak görme engelli bireylerin daha fazla kitaba erişimi hedefleniyor.

Kütüphanenin web sayfasında yer alan gönüllü okuyucu formu aracılığıyla başvuru yaptıktan sonra, sesinizin diksiyon, artikülasyon ya da akıcı okuma gibi temel kriterler açısından uygun olup olmadığının belirlenmesi için kütüphaneye 5 dakikalık deneme ses dosyasının iletilmesi gerekiyor.

Daha sonra sesli kütüphaneye katkı sunmak isteyen gönüllüler, evlerindeki bilgisayardan ya da telefonlarından mikrofonlu kulaklık sistemi ile ses kayıt programı yardımıyla kitap okuyup, kaydettikleri ses dosyasını kütüphaneye ileterek sesli kitap üretimine katkı sunabilecek.

Seslendirilecek kitabı belirlemek için kütüphane yetkilileri öncelikli olarak seslendirilmesi talep edilmiş kitapları öneriyor. Bunun dışında daha önce seslendirilmemiş olması kaydıyla kitap seçimi gönüllü okuyucu tarafından da belirlenebiliyor.

Ayrıca kütüphanede Braille kabartma baskı tekniği kullanılarak kitap çıkışı alınabiliyor, kitap okuma makinesi ile kitaplar elektronik ses formatında dinlenebiliyor ve TSS cihazı ile az görenler için mürekkep baskılı kitaplar okunabilir hale getirilebiliyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesinden görme engelliler için 'Evde Kal Kitaplara Ses Ver' kampanyası - Son Dakika


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