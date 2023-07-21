Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurdan atlayan yolcu kurtarıldı

KADIKÖY- Beşiktaş seferini yapan vapurdan atlayan yolcuyu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan "Şh. Moda" adlı Şehir Hatları vapurundan denize bir yolcu atladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen iki sahil güvenlik botu, termal kamerayla denize atlayan yolcunun yerini tespit etti. A.U.B. (36) ekiplerce kurtarıldı. Harem Tahlisiye İskelesi'ne çıkarılan A.U.B. daha sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi. A.U.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.