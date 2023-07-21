Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurdan atlayan yolcu kurtarıldı - Son Dakika
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Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurdan atlayan yolcu kurtarıldı

21.07.2023 08:57

Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan Şh. Moda adlı Şehir Hatları vapurundan denize atlayan bir yolcu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay anları kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sahil güvenlik botları, termal kamerayla yolcunun yerini tespit etti. Yolcu, Harem Tahlisiye İskelesi'ne çıkarıldıktan sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Yolcunun durumu iyi.

KADIKÖY- Beşiktaş seferini yapan vapurdan atlayan yolcuyu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi.  Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan "Şh. Moda" adlı Şehir Hatları vapurundan denize bir yolcu atladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen iki sahil güvenlik botu, termal kamerayla denize atlayan yolcunun yerini tespit etti. A.U.B. (36) ekiplerce kurtarıldı. Harem Tahlisiye İskelesi'ne çıkarılan A.U.B. daha sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi. A.U.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurdan atlayan yolcu kurtarıldı - Son Dakika
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