KADIKÖY-BEŞİKTAŞ VAPURUNA SOKAK KÖPEĞİ BİNDİ, SEFERİ İPTAL EDEN KAPTANA YOLCULARDAN TEPKİ - Son Dakika
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KADIKÖY-BEŞİKTAŞ VAPURUNA SOKAK KÖPEĞİ BİNDİ, SEFERİ İPTAL EDEN KAPTANA YOLCULARDAN TEPKİ

08.03.2023 14:29

Beşiktaş vapuruna binen sokak köpeği nedeniyle, kaptan seferin yapılamayacağını duyurdu.

KADIKÖY- Beşiktaş vapuruna binen sokak köpeği nedeniyle, kaptan seferin yapılamayacağını duyurdu. Vapurdakilerden bazıları kaptana tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'den Beşiktaş'a saat 09.15'te hareket etmesi planlanan sefer, vapura sokak köpeğinin binmesinin ardından 09.36'da yapıldı. Gemi kaptanı, anonsunda vapura sokak köpeğinin bindiğini gerekçe göstererek "Gemimiz boş olarak iskeleden hareket edecektir" dedi. Yolcular ise kaptana tepki gösterdi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞEHİR HATLARI'NDA AÇIKLAMA

Yaşanan olay üzerine İstanbul şehir hatları sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada "08-03-2023 tarihli 09: 15 Kadıköy Beşiktaş seferimiz sokakta yaşayan ve zaman zaman da iskelelerimizde misafir ettiğimiz dört ayaklı dostumuzun vapura binmesinin ardından yaşanan gelişmelerden dolayı 09: 36 da gecikmeli olarak yapılmıştır. Öncelikle yaşanan gecikmeden dolayı özür diler, hayvan dostu şehir hatları politikamız gereği sürecin şirketimiz tarafından detayları ile tetkit edildiğini bilgilerinize sunarız" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA
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Beşiktaş, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADIKÖY-BEŞİKTAŞ VAPURUNA SOKAK KÖPEĞİ BİNDİ, SEFERİ İPTAL EDEN KAPTANA YOLCULARDAN TEPKİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KADIKÖY-BEŞİKTAŞ VAPURUNA SOKAK KÖPEĞİ BİNDİ, SEFERİ İPTAL EDEN KAPTANA YOLCULARDAN TEPKİ - Son Dakika
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