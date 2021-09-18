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Kadıköy Bostanlarının açılışı gerçekleşti - Son Dakika

Kadıköy Bostanlarının açılışı gerçekleşti

18.09.2021 16:04

- Kadıköy Bostanlarının açılışı gerçekleşti Vatandaştan bostanlara yoğun ilgi Kadıköy'de sağlıklı gıda üretimi teşvik etmek ve sağlıklı gıdaya erişim kolaylığı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 'Kadıköy Bostanları'nın açılışı gerçekleşti.

- Kadıköy Bostanlarının açılışı gerçekleşti

Vatandaştan bostanlara yoğun ilgi

İSTANBUL - Kadıköy'de sağlıklı gıda üretimi teşvik etmek ve sağlıklı gıdaya erişim kolaylığı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 'Kadıköy Bostanları'nın açılışı gerçekleşti. Kış sebzelerinin yetişeceği bostan, Kadıköylüler tarafından büyük ilgi gördü.

Kadıköy'de kent kültürü içinde kırsal yaşantının mümkün olabileceği ve mahallelerin toprağa dokunarak sağlıklı gıdaya ulaşabileceğini gösteren 'Kadıköy Bostanları' projesi, pilot uygulama olarak Fenerbahçe ve Moda'da hayata geçti. Açılış, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

"Hedefimiz, Kadıköy'ü geleceğe hazırlamak"

İlk fidana can suyunu veren Başkan Odabaşı, "Ben çiftçi bir ailenin çocuğuyum, halen çiftçilik yapıyoruz. Birçok çocuk domatesin ağaçta yetiştiğini biliyor. Birçok çocuk çileğin nasıl yetiştiğini görmüyor, bilmiyor. Çünkü onların nerede yetiştiğini görebilecek bir ortamları yok. Bizim öncelikli amacımız gerçekle çocuklarımızı bir araya getirmek. Domates, biber nerede yetişir? Turp nedir, nasıl oluşur? Bunları gösterebilmek için bostanları organize ettik. Buralarla sınırlı kalmadık. Fenerbahçe'de de bostanlarımız var. Hedefimiz, Kadıköy'ü geleceğe hazırlamak. Geçmişini unutmadan, yaşadığı günleri unutmadan Kadıköy'ü geleceğe taşıyabilmek" dedi.

Sebzelerini bostanda yetiştirecek olan Banu Ödemiş isimli bir vatandaş, organik beslenmek istediğini belirterek, "Eşim ilerde köye yerleşmek istiyor. Bende hiçbir şey bilmediğim için şimdiden geleceğime yatırım yapmak istiyorum. Çocuklarımı organik beslemek istiyorum. Yeğenlerime ürünler göstermek istiyorum. Kısacası ilk adımı Kadıköy Belediyesi vasıtasıyla atmak için buradayım. Tesadüf 80. kişi olarak en son kabul edildim. Bundan çok mutluyum Belediye'ye teşekkür ederim" diye konuştu.

Çocuklar bostan için kolları sıvadı

Bostanlara vatandaşların yanı sıra çocuklar da yoğun ilgi gösterdi. Her yaştan çocuk önlüklerini giyip fidanları dikmek için kolları sıvadı. Aileler ise bu projeden memnun olduklarını dile getirdi. Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen açılış programında davetlilere içecek ikramında bulunuldu.

Kadıköy Bostanlarının açılışı gerçekleşti
Kadıköy Bostanlarının açılışı gerçekleşti
Kadıköy Bostanlarının açılışı gerçekleşti
Kadıköy Bostanlarının açılışı gerçekleşti

Fenerbahçe, Kadıköy, Pilot, Moda, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kadıköy Bostanlarının açılışı gerçekleşti - Son Dakika


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