Son Dakika › Dünya › 'Kadıköy büyüsü bozuldu' Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl sonra mağlup etti - Son Dakika Dünya
'Kadıköy büyüsü bozuldu' Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl sonra mağlup etti
7 saat önce
'Kadıköy büyüsü bozuldu' Galatasaray, Kadıköy'de 20 yıl sonra kazandı
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray 20 yıl sonra ilk kez Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılı takım 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 tamamladı.
Birinci yarıda konuk ekip daha net gol pozisyonları bulsa da 18'nci dakikada Galatasaraylı Marcao, Vedat Muriqi'yi ceza sahası içinde yerde bırakınca hakem penaltı düdüğünü çaldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:12
Son Dakika Galatasaray'a Florya'da şampiyon gibi karşılama Galatasaraylı bir taraftar, derbide gol atan futbolcuların isimlerini dövme yaptırdı Çin Devlet Başkanı'ndan korkutan koronavirüs sözleri: Hala acımasız ve karmaşık İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi