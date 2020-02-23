'Kadıköy büyüsü bozuldu' Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl sonra mağlup etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Kadıköy büyüsü bozuldu' Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl sonra mağlup etti - Son Dakika Dünya

'Kadıköy büyüsü bozuldu' Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl sonra mağlup etti

7 saat önce

'Kadıköy büyüsü bozuldu' Galatasaray, Kadıköy'de 20 yıl sonra kazandı

'Kadıköy büyüsü bozuldu' Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl sonra mağlup etti, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray 20 yıl sonra ilk kez Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılı takım 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 tamamladı.


Birinci yarıda konuk ekip daha net gol pozisyonları bulsa da 18'nci dakikada Galatasaraylı Marcao, Vedat Muriqi'yi ceza sahası içinde yerde bırakınca hakem penaltı düdüğünü çaldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray'a Florya'da şampiyon gibi karşılama
Galatasaraylı bir taraftar, derbide gol atan futbolcuların isimlerini dövme yaptırdı Çin Devlet Başkanı'ndan korkutan koronavirüs sözleri: Hala acımasız ve karmaşık İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 04:25:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Kadıköy büyüsü bozuldu' Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl sonra mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]