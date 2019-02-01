Son Dakika Haberleri: Kadıköy Caddebostan'da Aşırı Rüzgar Sonrası İnşaatta Bulunan Demir Plakalar Yola Uçtu.

Kadıköy Caddebostan'da Aşırı Rüzgar Sonrası İnşaatta Bulunan Demir Plakalar Yola Uçtu.

1 saat önce

IHAAW084824-ASA/01-02-2019- Kadıköy Caddebostan'da aşırı rüzgar sonrası inşaatta bulunan demir plakalar yola uçtu.

Kadıköy Caddebostan'da Aşırı Rüzgar Sonrası İnşaatta Bulunan Demir Plakalar Yola Uçtu., System.String[]
IHAAW084824-ASA/01-02-2019

- Kadıköy Caddebostan'da aşırı rüzgar sonrası inşaatta bulunan demir plakalar yola uçtu. Bir araç plakalar altında kalırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Sokak araç trafiğine kapatıldı. 01.02.2019 08: 48: 24 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:18 Kaynak: İHA

Kadıköy, Caddebostan, 3. Sayfa
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