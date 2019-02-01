Kadıköy Caddebostan'da Aşırı Rüzgar Sonrası İnşaatta Bulunan Demir Plakalar Yola Uçtu.
1 saat önce
IHAAW084824-ASA/01-02-2019- Kadıköy Caddebostan'da aşırı rüzgar sonrası inşaatta bulunan demir plakalar yola uçtu.
IHAAW084824-ASA/01-02-2019
- Kadıköy Caddebostan
'da aşırı rüzgar sonrası inşaatta bulunan demir plakalar yola uçtu. Bir araç plakalar altında kalırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Sokak araç trafiğine kapatıldı. 01.02.2019 08: 48: 24 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:18 Kaynak: İHA
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