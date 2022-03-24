Son dakika gündem: KADIKÖY CADDEBOSTAN'DA KAZA İLE BİTEN YARIŞ KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika gündem: KADIKÖY CADDEBOSTAN'DA KAZA İLE BİTEN YARIŞ KAMERADA

24.03.2022 06:21

Son dakika haberler... KADIKÖY Caddebostan'da yarış yaptığı iddia edilen bir sürücünün kullandığı otomobil, beton dubalara, çöp konteyneri ve elektrik direğine çarptı.

KADIKÖY Caddebostan'da yarış yaptığı iddia edilen bir sürücünün kullandığı otomobil, beton dubalara, çöp konteyneri ve elektrik direğine çarptı. Yoldan geçen diğer otomobillerin son anda kurtulduğu kaza güvenlik kamerasına yansırken, otomobili kullanan sürücü kaçtı.

Caddebostan Operatör Doktor Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde saat 02.45 sıralarında yaşanan kazada facianın eşiğinden dönüldü. İddiaya göre yoldaki diğer otomobillerle yarışan ve sürücüsü tespit edilemeyen 34 DVT 348 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan beton dubalara çarptı. Bu sırada savrulan otomobil, kaldırım üzerinde bulunan çöp konteyneri ardından da aydınlatma direğine çarptı. Konteyner içerisindeki çöpler etrafa saçılırken aydınlatma direği devrildi. Otomobil sürücüsü ve yanındakiler araçtan inerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Savaş alanına dönen caddede, başka bir kaza yaşanmaması için olay yerine gelen ekipler tarafından önlem alındı. Hasar gören otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, otomobilin dakikalık araç kiralayan bir firmaya ait olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaza yapan otomobilin, savrulduktan sonra yoldaki diğer otomobillerin arasından geçtiği, çöp konteynerinin de kaldırıma çıktığı görüldü.

Son dakika gündem: KADIKÖY CADDEBOSTAN'DA KAZA İLE BİTEN YARIŞ KAMERADA
Son dakika gündem: KADIKÖY CADDEBOSTAN'DA KAZA İLE BİTEN YARIŞ KAMERADA
Son dakika gündem: KADIKÖY CADDEBOSTAN'DA KAZA İLE BİTEN YARIŞ KAMERADA

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Caddebostan, Otomobil, Tragger, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: KADIKÖY CADDEBOSTAN'DA KAZA İLE BİTEN YARIŞ KAMERADA - Son Dakika
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