KADIKÖY CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE SALYA ARTIŞI - Son Dakika

MARMARA Denizi'nde görülen deniz salyaları Kadıköy Caddebostan Sahili'ni kapladı. Denizin üzerini saran sarı tabaka bugün de yoğun bir şekilde görüldü.
Marmara Denizi'nde son zamanlarda sıkça görülen deniz salyası Kadıköy Caddebostan Sahili'ni kapladı. Denizin üzerini saran sarı tabaka sahilde bugün arttı. Deniz canlıları için tehlike oluşturarak etrafa kötü kokular yayan deniz salyalarının oluşturduğu kirlilik havadan da görüntülendi.
Kaynak: DHA
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