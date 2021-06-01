Kadıköy Çevre Festivali başladı - Son Dakika

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl "Kentte Ekolojik Yaşam" temasıyla düzenlenen Kadıköy Çevre Festivali başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen festival, bu yıl salgın tedbirleri nedeniyle çevrim içi platformlara taşındı.

Festivalde, konunun uzmanı akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ve doğayı odağına alan çevre ve doğa gönüllülerinin katılımıyla bir dizi atölye ve seminerler yer alacak.

Haziran ayının 26'sına kadar sürecek festivalede seminer ve atölyelere katılım için belediyenin web sayfasından başvuru yapmak yeterli olacak.

Festival programında "Kentte Ekolojik Yaşam" başlığı altında toplam 6 atölye yapılacak.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Şirin Yalvaç'ın 4 Haziran'da "Tıbbi Çaylar" atölyesiyle başlayacak dizide; kişisel bakım için hazırlanan doğal ürünlerin ve kimyasal içermeyen temizlik ürünlerinin tariflerini, sağlıklı kalmanın püf noktalarını bulmak mümkün olacak. Çocukların da unutulmadığı festivalde, onlar için doğanın ritmiyle iklim dansı ve kompost atölyesi yapılacak.

Seminerlerin ilki 5 Haziran'da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay'ın konukluğunda gerçekleştirilecek. Tolunay, "Ekosistemler ve İklim Değişikliği" başlıklı seminerde iklim değişikliğinin ormanlar ve diğer ekosistemler üzerindeki etkilerini irdeleyecek ve ekolojik yaşama dair bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.

Kadıköy Belediyesi Atıksız Yaşam Hareketi'nin bir parçası olan Atıksız Dükkan, yerli ve atalık tohumlarla organik atıklardan ürettiği kompostları, Atıksız Dükkan ziyaretçileriyle paylaşacak. Tohum ve kompost için 7-12 Haziran'da Feneryolu Atıksız Yaşam Pazarı'ndaki Atıksız Dükkan ziyaret edilebilecek.