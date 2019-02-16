Son Dakika Haberleri: Kadıköy Çevre Festivali'ne Başvurular Başladı

Kadıköy Çevre Festivali'ne Başvurular Başladı

1 saat önce

Doğaya duyarlı ve farkındalık oluşturmak isteyen tüm demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, platform ve inisiyatiflerin katılımına açık olan Kadıköy Çevre Festivali'ne başvurular başladı.

Kadıköy Çevre Festivali'ne Başvurular Başladı, System.String[]

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivale son başvuru tarihi 11 Mart 2019.

İlki 2017 yılında düzenlenen ve her yıl yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiği festival bu yıl da Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda yapılacak. 24 – 26 Mayıs 2019 tarihlerinde 3 gün boyunca sürecek çevre festivali, doğayı odağına alan tüm bileşenleri bir kez daha bir araya getiriyor.

Katılımcı kurumların stantları ile yer aldığı festival programı yine katılımcılarla birlikte oluşturuluyor. "Kentte Ekolojik Yaşam" temasının öne çıkarılacağı festivalde atölye, söyleşi, tiyatro, film gösterimi, kitap okuma, drama, sergi, konser gibi herkesin ilgisini çekebilecek çok sayıda etkinlik yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:12 Kaynak: Bültenler

Özgürlük Parkı, Güncel
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