Son Dakika Haberleri: Kadıköy Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri Almanya ve Polonya'da konser verdi
Son Dakika Güncel Kadıköy Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri Almanya ve Polonya'da konser verdi - Son Dakika

Kadıköy Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri Almanya ve Polonya'da konser verdi

6 saat önce

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri, Berlin Friedrichshain-Kreuzberg Müzik Okulu'nun 70'inci yılı dolayısıyla Almanya ve Polonya'da düzenlenen konserlerde sahne aldı.

Kadıköy Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri Almanya ve Polonya'da konser verdi, System.String[]

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri, Berlin Friedrichshain- Kreuzberg Müzik Okulu'nun 70'inci yılı dolayısıyla Almanya ve Polonya'da düzenlenen konserlerde sahne aldı.


Kadıköy Belediyesi ile Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Friedrichshain - Kreuzberg Belediyesi arasında düzenlenen kardeş kent protokolü kapsamında iki belediye birlikte birçok etkinlik düzenliyor. Her iki belediye şimdi de Friedrichshain - Kreuzberg Müzik Okulu'nun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla, "kadın şarkıları" temasıyla Almanya'nın Berlin ve Ingelheim şehirlerinde ve Polonya'da düzenlenen konserlerde bir araya geldi. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi'nden bir grup öğrencinin katıldığı konserlerde öğrenciler sahnede temaya uygun olarak söz ve müziğini kadınların yaptığı şarkıları çalıp söylediler. Ayrıca bütün ülkelerin öğrencileri sahnede Nil Karaibrahimgil'in bestesini yaptığı "Kanatlarım Var Ruhumda" parçasını da hep birlikte söyledi. Öğrenciler deneyimlerini aktarmak ve heyecanlarını paylaşmak için Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nı ziyaret etti. Öğrencileri makamında misafir eden Odabaşı "Kadıköy'ü en iyi şekilde temsil ettiğiniz ve bizlere yaşattığınız gurur için sizlere teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

Almanya, Polonya, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lukas Podolski, Polonya'ya transfer olup dönerci açacak!
Almanya Başbakanı Merkel'den Erdoğan'ı sevindirecek karar: Suriyeli sığınmacılar için mali yardıma hazırız Ömrünü adadığı mesleğe çırak bulunamamasından yakındı Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 15:49:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri Almanya ve Polonya'da konser verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]