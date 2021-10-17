Kadıköy D-100'de şerit tartışması! İETT otobüsünden inen şoför, sürtüşme yaşadığı arabayı tekmeledi - Son Dakika

Kadıköy D-100'de şerit tartışması! İETT otobüsünden inen şoför, sürtüşme yaşadığı arabayı tekmeledi

İstanbul Kadıköy D-100 karayolunda yapılan iddialara göre şerit tartışması yüzünden İETT şoförü, sürtüşme yaşadığı aracı tekmeledi. Bu anlar, trafikteki başka bir araç tarafından kayda alındı.

Kadıköy D-100 karayolunda İETT şoförü ile bir araç arasında yaşanan gerilim anları saniye saniye kameralara takıldı. ŞERİDİ PAYLAŞAMADILAR Dün akşam saatlerinde Kozyatağı D-100 Karayolu Ankara yönünde iddiaya göre uzun süre şeridi paylaşamayan İETT otobüsü şoförü ve otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. CAMINA VURUP, TEKME ATTI Otobüsü durdurarak araçtan inen otobüs şoförü ise önce otomobilin camına vurdu ardından araca tekme attı. Olayın ardından otomobil sürücüsü yoluna devam etti. O anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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