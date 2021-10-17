Kadıköy D-100 karayolunda İETT şoförü ile bir araç arasında yaşanan gerilim anları saniye saniye kameralara takıldı.
Dün akşam saatlerinde Kozyatağı D-100 Karayolu Ankara yönünde iddiaya göre uzun süre şeridi paylaşamayan İETT otobüsü şoförü ve otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Otobüsü durdurarak araçtan inen otobüs şoförü ise önce otomobilin camına vurdu ardından araca tekme attı. Olayın ardından otomobil sürücüsü yoluna devam etti. O anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kadıköy D-100'de şerit tartışması! İETT otobüsünden inen şoför, sürtüşme yaşadığı arabayı tekmeledi - Son Dakika