Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri denetim sırasında, Kadıköy D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde bir otomobil sürücüsünün makas atarak ilerlediğini tespit etti. Takip edilen 34 JT 2932 plakalı otomobil kısa süre sonra durduruldu. Yapılan kontrollerde araç sürücüsü Faruk Şahin'in 1.01 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KADIKÖY'DE MAKAS ATAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ SİVİL TRAFİK EKİPLERİNE YAKALANDI - Son Dakika

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