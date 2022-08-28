KADIKÖY'DE MAKAS ATAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ SİVİL TRAFİK EKİPLERİNE YAKALANDI - Son Dakika
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KADIKÖY'DE MAKAS ATAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ SİVİL TRAFİK EKİPLERİNE YAKALANDI

28.08.2022 12:18
KADIKÖY'DE MAKAS ATAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ SİVİL TRAFİK EKİPLERİNE YAKALANDI

KADIKÖY, D-100 Karayolu'nda makas atan otomobil sürücüsü devriye gezen sivil trafik ekiplerine yakalandı.

KADIKÖY, D-100 Karayolu'nda makas atan otomobil sürücüsü devriye gezen sivil trafik ekiplerine yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyeti, 6 ay süreyle iptal edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri denetim sırasında, Kadıköy D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde bir otomobil sürücüsünün makas atarak ilerlediğini tespit etti. Takip edilen 34 JT 2932 plakalı otomobil kısa süre sonra durduruldu. Yapılan kontrollerde araç sürücüsü Faruk Şahin'in 1.01 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1823 TL, makas atmak suçundan 1823 TL, yakın takip yapmaktan 196 TL ve saygısızca araç kullanmaktan 196 TL olmak üzere toplamda 4 bin 038 TL idari para cezası uygulandı. Şahin'in sürücü belgesi ise 6 ay süreyle iptal edildi. Sürücü yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle Kadiköy Göztepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Öte yandan otomobil sürücüsünün makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntü dökümü------------------------Kadıköy D-100 Karayolu'nda makas atan otomobil-Otomobil sürücüsüne ceza uygulanması -Sürücünün polis merkezine getirilmesi

-Alkolmetrenin fotoğrafı


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE MAKAS ATAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ SİVİL TRAFİK EKİPLERİNE YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KADIKÖY'DE MAKAS ATAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ SİVİL TRAFİK EKİPLERİNE YAKALANDI - Son Dakika
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