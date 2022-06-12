Kadıköy D-100 karayolunda 2 otomobil çarpıştı, otomobilde gaz kaçağı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Kadıköy D-100 karayolunda 2 otomobil çarpıştı, otomobilde gaz kaçağı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı

12.06.2022 02:36

Kadıköy D-100 karayolunda 2 otomobil çarpıştı, otomobilde gaz kaçağı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı Kadıköy D-100 karayolunda 2 otomobilin karıştığı kaza sebebiyle D-100 karayolu Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Kadıköy D-100 karayolunda 2 otomobil çarpıştı, otomobilde gaz kaçağı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı

İSTANBUL - Kadıköy D-100 karayolunda 2 otomobilin karıştığı kaza sebebiyle D-100 karayolu Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan otomobillerden birinin LPG tankından oluşan gaz kaçağı sebebiyle polis ve itfaiye ekipleri önlem aldı.

Kaza, Kadıköy D-100 karayolu Kadıköy istikametinde saat 01.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy mevki D-100 karayolunda seyir halinde olan Seat marka 34 BES 77 plakalı otomobile, arkadan gelen ve makas attığı iddia edilen 05 ACJ 042 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil takla atarak 100 metre sürüklendi. Takla atan otomobilin LPG tankından gaz kaçırması sebebiyle karayolu trafiği bir süre polis ekipleri tarafından kapatılarak trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kazada yaralanan olmazken, Tofaş marka otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Gaz kaçağı olan otomobilin gaz kaçağı itfaiye ekiplerinin kontrolünde boşaltılmasının ardından hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza yapan otomobillerin kaldırılması sonrası D-100 karayolu trafiğe açıldı.

Kadıköy D-100 karayolunda 2 otomobil çarpıştı, otomobilde gaz kaçağı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı
Kadıköy D-100 karayolunda 2 otomobil çarpıştı, otomobilde gaz kaçağı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı
Kadıköy D-100 karayolunda 2 otomobil çarpıştı, otomobilde gaz kaçağı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı
Kadıköy D-100 karayolunda 2 otomobil çarpıştı, otomobilde gaz kaçağı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı
Kadıköy D-100 karayolunda 2 otomobil çarpıştı, otomobilde gaz kaçağı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı

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Kaynak: İHA

Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy D-100 karayolunda 2 otomobil çarpıştı, otomobilde gaz kaçağı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy D-100 karayolunda 2 otomobil çarpıştı, otomobilde gaz kaçağı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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