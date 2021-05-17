Kadıköy D-100 Karayolu'nda trafik kazası; trafik yoğunluğu yaşandı - Son Dakika

Kadıköy D-100 Karayolu'nda trafik kazası; trafik yoğunluğu yaşandı

17.05.2021 16:12
Kadıköy D-100 Karayolu'nda trafik kazası; trafik yoğunluğu yaşandı, System.String[]

100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı.

KADIKÖY D - 100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hafif şeklide yaralanırken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında D-100 Karayolu Göztepe Ankara istikametinde meydana geldi. Elif Gündoğdu'nun kullandığı 34 DIC 647 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan Gündoğdu'yu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kaza yapan otomobilin çevresini dubalar koyarak güvenlik önemli aldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.


- İstanbul
Kadıköy D-100 Karayolu'nda trafik kazası; trafik yoğunluğu yaşandı
Kadıköy D-100 Karayolu'nda trafik kazası; trafik yoğunluğu yaşandı
Kadıköy D-100 Karayolu'nda trafik kazası; trafik yoğunluğu yaşandı
Kadıköy D-100 Karayolu'nda trafik kazası; trafik yoğunluğu yaşandı
Kadıköy D-100 Karayolu'nda trafik kazası; trafik yoğunluğu yaşandı

D-100 Karayolu, Cengiz Çoban, Otomobil, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadıköy D-100 Karayolu'nda trafik kazası; trafik yoğunluğu yaşandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu, zehir tacirlerine geçit verilmediğini böyle duyurdu: Suriye açıklarında 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi Bakan Soylu, zehir tacirlerine geçit verilmediğini böyle duyurdu: Suriye açıklarında 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaraladı! Gözü dönmüş cani koca 16 yıl ceza aldı Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaraladı! Gözü dönmüş cani koca 16 yıl ceza aldı Üniversiteli Eda'yı yaşamdan koparan kaza göz göre göre gelmiş: Üniversiteli Eda'yı yaşamdan koparan kaza göz göre göre gelmiş: "Bana bir şey olmaz" dediler Devlet desteğiyle mantar üretimi! Yayladağı'nda bin kişiye iş sağladı Devlet desteğiyle mantar üretimi! Yayladağı'nda bin kişiye iş sağladı Fatih Terim'den soyunma odasında veda gibi konuşma: Teşekkür ederim, hepiniz hakkınızı helal edin Fatih Terim'den soyunma odasında veda gibi konuşma: Teşekkür ederim, hepiniz hakkınızı helal edin Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Cenazeye katılmak istedi, ölümden döndü! Cenazeye katılmak istedi, ölümden döndü!

Son Dakika Haberleri
16:12 Bakan Soylu, zehir tacirlerine geçit verilmediğini böyle duyurdu: Suriye açıklarında 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi
16:07 Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor
16:06 Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi
16:04 Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler
15:52 Üniversiteli Eda'yı yaşamdan koparan kaza göz göre göre gelmiş: "Bana bir şey olmaz" dediler
15:38 Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
15:27 Jahrein ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitch yayınının tarihi öğrenildi
15:25 Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri
15:19 Fatih Terim'den soyunma odasında veda gibi konuşma: Teşekkür ederim, hepiniz hakkınızı helal edin
15:16 Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine yönelik herhangi bir kanıt görmedik
Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaştı Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaştı         
16:15
F-16 maketini 5 bin TL'ye satışa çıkardı F-16 maketini 5 bin TL'ye satışa çıkardı         
16:11
Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi         
16:07
Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler         
16:04
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri         
15:25
Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine yönelik herhangi bir kanıt görmedik Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine yönelik herhangi bir kanıt görmedik         
15:16
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı         
13:59
Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu         
13:57
Kudüs'teki Ermeni ve Hristiyan mahalleleri İsrail zulmüne nasıl bakıyor? Tavırları, bölgedeki dengeleri değiştirebilir Kudüs'teki Ermeni ve Hristiyan mahalleleri İsrail zulmüne nasıl bakıyor? Tavırları, bölgedeki dengeleri değiştirebilir         
12:51
Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu         
11:37
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme         
11:06
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu         
10:26
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 16:20:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy D-100 Karayolu'nda trafik kazası; trafik yoğunluğu yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement