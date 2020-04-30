KADIKÖY'DE 1 MAYIS 1996'DA ÖLENLER ANILDI - Son Dakika

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ Kadıköy'de 1 Mayıs 1996'da çıkan olaylarda ölen 3 kişi çeşitli sendikaların üyeleri tarafından anıldı.

1 Mayıs 1996'da çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Kadıköy Belediyesi önünde toplanan çeşitli sendikalara bağlı grup, pankart açıp sloganlar atarak 3 kişinin öldüğü yere geldi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından grup adına basın açıklaması yapıldı. Grup adına açıklama yapan TMMOB temsilcisi Cevahir Aydın, "3 yoldaşımızı saygıyla anıyoruz. Onların mücadelesi yolumuza ışık tutuyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 1 Mayısta meydanlarda buluşamayacağız" dedi.Grup, basın açıklamasının ardından, 3 kişinin hayatını kaybettiği yere karanfil bırakarak dağıldı.