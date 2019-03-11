Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de 1 Saat İçinde Denizden 2 Ceset Çıktı

Kadıköy'de 1 Saat İçinde Denizden 2 Ceset Çıktı

1 saat önce

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - KADIKÖY'de bir saat içinde denizden 2 ceset çıktı.

Kadıköy'de 1 Saat İçinde Denizden 2 Ceset Çıktı, System.String[]
Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - KADIKÖY'de bir saat içinde denizden 2 ceset çıktı.

Kadıköy Suadiye sahilde saat 11.30 sıralarında taş toplayan bir kadın denizdeki cesedi fark etti. Durum polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedi inceledi. Kimliği belirlenemeyen kişiye ait ceset incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İkinci ceset ise Kadıköy Rıhtım'dan çıktı. Yapılan inceleme sonrası cesedin 1 ay önce kaybolan ve televizyon programında da aranan Ercan Küçükaydın'a olduğu belirlendi. Küçükaydın'ın cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis olaylarla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:37 Kaynak: DHA

İstanbul, Kadıköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 1 Günde Denizden 3 Kişinin Cansız Bedeni Çıktı 2018 Yılında İstanbul, İnternet İçin Aylık Ortalama 13 Dolar Ödedi

Yanan TIR'ın Başında Uzun Süre Gözyaşı Döktü: Ocağımız Battı Son Dakika! CHP Edremit Belediye Başkanı Adayı, Kesin İhraç Talebiyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 16:34:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de 1 Saat İçinde Denizden 2 Ceset Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]