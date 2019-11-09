Kadıköy'de 10 Kasım'da 'Ata'ya Saygı Zinciri'

Kadıköy'de Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılında binlerce kişi bir araya gelerek "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturacak.



"Ata'ya Saygı Zinciri"nde binlerce kişi, saat 09.05'TE Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahil yürüyüş yolunda Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk için el ele verecek. 2013 yılından bu yana Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından düzenlenen 'Ata'ya Saygı Zinciri'nde 6,5 kilometrelik insan zinciri oluşturulacak. Anma törenine denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler 9'u 5 geçe sirenlerini çalarak katılacak. 10 Kasım Pazar günü saat 08.00'den itibaren oluşturulacak "Ata'ya Saygı Zinciri"ne tüm vatandaşların davetli olduğu bildirildi. - İSTANBUL