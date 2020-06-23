Kadıköy'de 10 katlı iş merkezinde yangın (1) - Son Dakika

Kadıköy'de 10 katlı iş merkezinde yangın (1)
KADIKÖY Kozyatağı Hüseyin Çelik Sokak'ta bulunan 10 katlı iş merkezinin çatısında yangın çıktı.
KADIKÖY Kozyatağı Hüseyin Çelik Sokak'ta bulunan 10 katlı iş merkezinin çatısında yangın çıktı. Çatıda yapılan çalışma sırasında çıktığı öğrenilen yangına Kadıköy ve Erenköy itfaiyesi sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:35 Kaynak: DHA
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