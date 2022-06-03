Kadıköy'de 11 katlı binada yangın; üst katlardakileri zillere basarak tahliye ettiler - Son Dakika
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Kadıköy'de 11 katlı binada yangın; üst katlardakileri zillere basarak tahliye ettiler

03.06.2022 08:19
Kadıköy'de 11 katlı binada yangın; üst katlardakileri zillere basarak tahliye ettiler

KADIKÖY'de 11 katlı apartmanın giriş katındaki restoranda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

KADIKÖY'de 11 katlı apartmanın giriş katındaki restoranda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın sırasında uyuyan çok sayıda apartman sakini zillere basılarak binadan tahliye edildi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, işyerinde hasar oluştu.

19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde 11 katlı binanın giriş katındaki restoranda saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binayı kaplayan dumanları fark edenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis çevre güvenliğini alırken, görevliler dairelerin zillerine basarak bina sakinlerinin tahliye edilmesini sağladı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar meydana geldi.

"UYUYORDUK, ZİLE BASILINCA APAR TOPAR DIŞARI ÇIKTIK"

Binadan dışarı çıkan Bülent Lüküslü, "Uyuyorduk, ziller çalınca biri mi geldi dedik. Meğerse yangın çıkmış. Apar topar hepimiz dışarı çıktık. Bizi uyandırdılar" diye konuştu. Alper Arıtürk, "Duman vardı binada. Binadakilere haber verdik. İtfaiyeye ve diğer görevlilere haber verdik. Binadakiler dışarı çıktı. İtfaiye geldi, müdahale etti. Tedbir amaçlı dışarıda bekliyoruz" dedi.


Kadıköy'de 11 katlı binada yangın; üst katlardakileri zillere basarak tahliye ettiler
Kadıköy'de 11 katlı binada yangın; üst katlardakileri zillere basarak tahliye ettiler
Kadıköy'de 11 katlı binada yangın; üst katlardakileri zillere basarak tahliye ettiler
Kadıköy'de 11 katlı binada yangın; üst katlardakileri zillere basarak tahliye ettiler
Kadıköy'de 11 katlı binada yangın; üst katlardakileri zillere basarak tahliye ettiler
Kadıköy'de 11 katlı binada yangın; üst katlardakileri zillere basarak tahliye ettiler
Kadıköy'de 11 katlı binada yangın; üst katlardakileri zillere basarak tahliye ettiler
Kadıköy'de 11 katlı binada yangın; üst katlardakileri zillere basarak tahliye ettiler
Kadıköy'de 11 katlı binada yangın; üst katlardakileri zillere basarak tahliye ettiler
Kadıköy'de 11 katlı binada yangın; üst katlardakileri zillere basarak tahliye ettiler
Kadıköy'de 11 katlı binada yangın; üst katlardakileri zillere basarak tahliye ettiler
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Kadıköy'de restoranda yangın çıktı, bina sakinleri sokağa döküldü Kadıköy'de restoranda yangın çıktı, bina sakinleri sokağa döküldü Üç katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu Üç katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de 11 katlı binada yangın; üst katlardakileri zillere basarak tahliye ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de 11 katlı binada yangın; üst katlardakileri zillere basarak tahliye ettiler - Son Dakika
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