KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDI - Son Dakika
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KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDI

21.04.2022 17:55

KADIKÖY'DE kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 11 katlı binanın çatısı yandı.

KADIKÖY'DE kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 11 katlı binanın çatısı yandı. İtfaiyenin müdahalesi ile başka binalara sıçramadan söndürüldü.

Erenköy Mahallesi Telli Kavak sokakta bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 11 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin çatı söküm çalışmaları sırasında çıkan yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDI
KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDI
KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDI
KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDI - Son Dakika
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