Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlem alırken olay yerine Erenköy , Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir 'den sevk edilen İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından söndürüldü.

Kozyatağı Mahallesi Yağız Sokak üzerinde bulunan 11 katlı bir binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

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