Kadıköy'de 12 katlı bir apartmanın 9. katında yangın çıktı.
1 saat önce
Kadıköy'de 12 katlı bir apartmanın 9. katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:16 Kaynak: İHA
Kadıköy'de 12 katlı bir apartmanın 9. katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalanlar olduğu belirtilirken, itfaiyenin çalışması sürüyor.
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