Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de 12 katlı bir apartmanın 9. katında yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de 12 katlı bir apartmanın 9. katında yangın çıktı.

Kadıköy'de 12 katlı bir apartmanın 9. katında yangın çıktı.

1 saat önce

Kadıköy'de 12 katlı bir apartmanın 9. katında yangın çıktı.

Kadıköy'de 12 katlı bir apartmanın 9. katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalanlar olduğu belirtilirken, itfaiyenin çalışması sürüyor.

Kadıköy'de 12 katlı bir apartmanın 9. katında yangın çıktı.

Kadıköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:39 Kaynak: İHA
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