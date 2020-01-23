KADIKÖY'DE 14 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI, BACAĞI KOPTU - Son Dakika
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KADIKÖY'DE 14 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI, BACAĞI KOPTU

22 dakika önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Kadıköy'de 14 yaşındaki sürücü kaza yaptı.

KADIKÖY'DE 14 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI, BACAĞI KOPTU, System.String[]

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Kadıköy'de 14 yaşındaki sürücü kaza yaptı. Kazada sağ bacağı kopan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D-100 Karayolu Kozyatağı mevki Kadıköy istikametinde saat 05.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki E.Ü. 34 DG 6309 plakalı otomobil ile Kadıköy istikametine ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, önce bariyere daha sonra da köprünün ayaklarına çarparak durabildi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilin içerisine sıkışan E.Ü.'ye aracın içerisinde müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin 45 dakika süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan E.Ü. ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağ bacağının koptuğu öğrenilen E.Ü'nün anne ve babası kaza yerinde sinir krizi geçirirken çevredeki vatandaşların yardımıyla sakinleştirildi. D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde kaza nedeniyle trafik oluştu. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

- İtfaiye ve sağlık ekiplerin çalışması

-14 Yaşındaki çocuğun ekipler tarafından çıkarılması

-Ambulansa tedavi altına alınması

-Annesi ve babası sinir krizi geçirmesi

-Bariyerden ve otomobilden detaylar

-D-100 Karayolunda oluşan trafik

-Genel ve detaylar


İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:51 Kaynak: DHA
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