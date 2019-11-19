Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de 15 katlı apartmanda yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi
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Kadıköy'de 15 katlı apartmanda yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Kadıköy'de 15 katlı apartmanda yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi Evde mahsur kalan yatağa bağımlı kadını itfaiye kurtardıİSTANBUL - Kadıköy'de 15 katlı bir apartmanın 2. katındaki evde yangın çıktı.

Kadıköy'de 15 katlı apartmanda yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi

Evde mahsur kalan yatağa bağımlı kadını itfaiye kurtardı

İSTANBUL - Kadıköy'de 15 katlı bir apartmanın 2. katındaki evde yangın çıktı. Evden kurtarılan yatağa bağımlı hasta kadın ile üst katta oturan bir kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiyenin çabasıyla kontrol altına alındı.

Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Sinan Sokak üzerinde bulunan 15 katlı apartmanın 2. katındaki bir dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle ev dumanlar içerisinde kaldı. Evde bulunan yatağa bağımlı hasta Sacide Aydın, itfaiyenin yardımıyla evden kurtarılarak ambulansa teslim edildi. Dumandan etkilenen kadına ambulansta ilk müdahale yapıldı. Üst katta oturan yaşlı bir adam da yoğun dumandan etkilendi. Çevreye yoğun dumanın yayıldığı yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Kadıköy'de 15 katlı apartmanda yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye, Kadıköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:42 Kaynak: İHA
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