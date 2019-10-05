Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de 2 bin dolar değerindeki bisikleti çaldı
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Kadıköy'de 2 bin dolar değerindeki bisikleti çaldı

1 saat önce

Kadıköy'de 2 bin dolar değerindeki bir bisikleti çalan Mesut D.(27) Mobil Park timlerince yakalandı.

Kadıköy'de 2 bin dolar değerindeki bisikleti çaldı, System.String[]

Kadıköy'de 2 bin dolar değerindeki bir bisikleti çalan Mesut D.(27) Mobil Park timlerince yakalandı. Şahsın farklı suçlardan 23 suç kaydı olduğu tespit edildi. Öte yandan şahsın 2 bin dolar değerindeki bisikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Maltepe'de geçtiğimiz günlerde 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan aranan Mesut D.(27) adlı şahıs yakalandı. Şahsın Kadıköy Caddebostan'da 2 bin dolar değerindeki bisikletin çalındığı olayın faili olduğu tespit edildi.


Şahsın yapılan sorgulamasında ise "bisiklet ve motosiklet hırsızlığı", "ikametten hırsızlık", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "resmi belgede sahtecilik", "suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi" suçlarından toplam 23 suç kaydının olduğu tespit edildi.


Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şahsın 2 bin dolar değerindeki bisikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs iki bisikleti inceliyor, ardından bisikletlerden birini çalıyor. - İSTANBUL

Maltepe, Kadıköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:56 Kaynak: İHA
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