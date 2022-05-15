Kadıköy'de 2 farklı noktada kundaklama yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kadıköy'de 2 farklı noktada kundaklama yapan şüpheli yakalandı

15.05.2022 06:53

Kadiköy Caferağa Mahallesi Moda Caddesi üzerinde 2 farklı noktada sabaha karşı kundaklama yapıldı.

Kadiköy Caferağa Mahallesi Moda Caddesi üzerinde 2 farklı noktada sabaha karşı kundaklama yapıldı. Polis ekipleri kundaklama yaptığı iddia edilen şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Olay, saat 05: 30 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde olan motosiklet yandı. Motosikletlerden birinden yükselen alevler park halindeki 34 LZ 1988 Plakalı HONDA markalı otomobile sıçradı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında motosikletler kullanılamaz hale gelirken otomobil de maddi hasar oluştu. Çevrede bulunan bir telefon hattı da çıkan yangından zarar gördü. Araçları kundaklayan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Kadıköy Rıhtım Polis Merkezi'ne götürüldü. - İSTANBUL

Kadıköy'de 2 farklı noktada kundaklama yapan şüpheli yakalandı
Kadıköy'de 2 farklı noktada kundaklama yapan şüpheli yakalandı
Kadıköy'de 2 farklı noktada kundaklama yapan şüpheli yakalandı
Kadıköy'de 2 farklı noktada kundaklama yapan şüpheli yakalandı
Kadıköy'de 2 farklı noktada kundaklama yapan şüpheli yakalandı
Kadıköy'de 2 farklı noktada kundaklama yapan şüpheli yakalandı

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Motosiklet, Kadıköy, Polis, Moda, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de 2 farklı noktada kundaklama yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de 2 farklı noktada kundaklama yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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