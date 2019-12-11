Kadıköy'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın davası - Son Dakika

Kadıköy'de restoran çıkışında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla hakkında dava açılan biri firari 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Hakan Ekşi katılırken, diğer sanıklar katılmadı. Duruşmada, ölen Murat Oğuzorhan ve Emre Ağdaş'ın aileleri ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Söz alan katılanlar vekili Cesim Parlak, Ozan Baydar'ın tanık olarak keşif mahallinde dinlenilmesini talep etti.

Sanık Hakan Ekşi'nin avukatları da keşif hususunda kararı mahkemenin takdirine bıraktıklarını belirtti.

Avukatlarının beyanlarına katıldığını ifade eden sanık Ekşi, adli kontrol hükümlerine uyduğunu, verilecek olan kararlara razı olduğunu söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olay mahallinde keşif yapılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, 7 Ocak'ta Caddebostan Mahallesi İskele Sokağı'ndaki bir restoranın otoparkında çıkan silahlı kavgada, Murat Oğuz Orhan (34) ve Emre Ağdaş'ın (29) öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen 5 kişi hakkında yürüttüğü soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, kavga sırasında yaşananlar anlatıldı.

Restorandaki doğum günü kutlaması sonrasında, organizasyona katılanlar ile valeler arasında araç çağırma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı, tartışma sırasında sanıklar Mertcan Güven ile Murat Keleşoğlu'nun, doğum günü kutlaması için orada bulunan müşteki sanık Adnan Ayhan'a vurdukları, Ayhan'ın da restoranda vale olarak görev yapan müşteki Ali Gündüz'e vurduğu belirtilen iddianamede, tartışmanın bu şekilde kavgaya dönüşmesi üzerine, başka bir masada arkadaşlarıyla yemek yiyen Emre Ağdaş'ın gürültüyü duyarak dışarıya çıktığı aktarıldı.

Kalabalığa sanıklardan Hakan Ekşi ile Mehmet Halim Toprak'ın da katıldığı ve taraflar arasında sözlü tartışma yaşandığı ifade edilen iddianamede, daha sonra sanık Murat Keleşoğlu ve müşteki sanık Adnan Ayhan'ın arabalarına bindikleri sırada silah sesi duydukları, kamera görüntülerinden yapılan tespitte ateş eden kişinin vale Mehmet Halim Toprak olduğunun tespit edildiği, ateş etmeden önce de yanında bulunan sanık Hakan Ekşi'nin ise ateş açmasını istediğinin taraflarca duyulduğu, 2 sanığın daha sonra kaçtıkları kaydedildi.

İddianamede, olayda vücuduna 4 kurşun isabet eden Murat Oğuzorhan'ın olay yerinde öldüğü, olayı önlemeye ve tarafları ayırmaya çalışan Emre Ağdaş'ın da vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, sanık Hakan Ekşi ile Mehmet Halim Toprak'ın buluştukları, daha sonra Ekşi'nin teslim olduğu, yakalama kararı çıkarılan Toprak'ın halen arandığı belirtildi.

Ateş açtığı belirlenen sanık Mehmet Halim Toprak'ın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet, sanık Hakan Ekşi'nin de "kasten öldürmeye azmettirme" ve "kasten öldürmeye yardım etme" suçlarından müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, olaya karışan diğer sanıklar Merthan Güven, Murat Keleşoğlu ile müşteki sanık olarak yer alan Adnan Ayhan'ın da "kasten yaralama" suçundan 4 aydan birer yıla kadar hapsi talep edildi.