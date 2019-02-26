Kadıköy'de 2 Otomobil Alev Alev Yandı
1 saat önce
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-İSTANBUL DHAKadıköy'de iki hurda otomobil alev alev yandı.
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-İSTANBUL DHA Kadıköy
'de iki hurda otomobil alev alev yandı.
Yumurtacı Abdi Bey Caddesi'nde park halinde olan iki hurda otomobilde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan otomobilleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlara su sıkarak, yangını kontrol altına aldı.
Görüntü Dökümü:
------------------
-Otomobillerin yanması
-İtfaiyenin müdahalesi
-Çevredekilerin çalışmaları izlemesi
-Genel ve detaylar
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:32 Kaynak: DHA
Son Dakika! Benzine İndirim Geldi
Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et
Kurucusunun Gül ve Davutoğlu Olduğu Söylenen YeniBirParti'den İlk Açıklama Geldi
Meral Akşener: Kocamaz'a 2 Formül Önerdim, Seçenekler Kendisine Ait