Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de 2 Otomobil Alev Alev Yandı

Kadıköy'de 2 Otomobil Alev Alev Yandı

1 saat önce

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-İSTANBUL DHAKadıköy'de iki hurda otomobil alev alev yandı.

Kadıköy'de 2 Otomobil Alev Alev Yandı, System.String[]
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Kadıköy'de iki hurda otomobil alev alev yandı.

Yumurtacı Abdi Bey Caddesi'nde park halinde olan iki hurda otomobilde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan otomobilleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlara su sıkarak, yangını kontrol altına aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobillerin yanması

-İtfaiyenin müdahalesi

-Çevredekilerin çalışmaları izlemesi

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:32 Kaynak: DHA

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