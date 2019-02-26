Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de 2 Otomobil Alev Alev Yandı

Kadıköy'de 2 Otomobil Alev Alev Yandı

1 saat önce

KADIKÖY'de iki hurda otomobil alev alev yandı.

Kadıköy'de 2 Otomobil Alev Alev Yandı, System.String[]
KADIKÖY'de iki hurda otomobil alev alev yandı.

Yumurtacı Abdi Bey Caddesi'nde park halinde olan iki hurda otomobilde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan otomobilleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlara su sıkarak, yangını kontrol altına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:40 Kaynak: DHA

İtfaiye, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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