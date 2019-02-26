Kadıköy'de 2 Otomobil Alev Alev Yandı

KADIKÖY'de iki hurda otomobil alev alev yandı.

KADIKÖY'de iki hurda otomobil alev alev yandı.



Yumurtacı Abdi Bey Caddesi'nde park halinde olan iki hurda otomobilde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan otomobilleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlara su sıkarak, yangını kontrol altına aldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Tuzla'da Kimyasal Koku Vatandaşları Sokağa Döktü

Son Dakika! Benzine İndirim Geldi

Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et

Kurucusunun Gül ve Davutoğlu Olduğu Söylenen YeniBirParti'den İlk Açıklama Geldi