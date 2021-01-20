Kadıköy'de 20 yıl önce 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın öldürülmesi davası başladı - Son Dakika

Kadıköy'de 20 yıl önce 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın öldürülmesi davası başladı

20.01.2021 18:17
Kadıköy'de 20 yıl önce 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın öldürülmesi davası başladı, System.String[]

Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın başına çekiçle vurulup boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin haklarında, "canavarca veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan dava açılan babası ile üvey annesi, hakim karşısına çıktı.

Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın başına çekiçle vurulup boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin haklarında, "canavarca veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan dava açılan babası ile üvey annesi, hakim karşısına çıktı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, öldürülen Hande Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında duruşma salonuna basın mensupları ile izleyiciler alınmadı. Mahkeme heyeti, duruşmada sanıklar ile 10 tanığın ifadelerini, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına aldı.

Sanıklar savunmalarında, önceki aşamalarda verdikleri ifadelerini tekrar ettiklerini belirterek, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşmada SEGBİS ile kayıt altına alınan savunmaların bilirkişi aracılığıyla çözümünün yapılarak, tutanağa geçirilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

"Bunu yapanlar en ağır cezayı çekmeli"

Duruşma öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer, 20 yıldır bu anı beklediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bir anne neler hissedebilir, yoğun duygular içerisindeyim. Çok şükür Allah'ıma, yüce adaletine bu anı da bana gösterdi inşallah. Bugün en ağır cezayı almalarını istiyorum, kızımın kanı yerde kalmasın. Benim kızım artık öncü oldu. İnşallah diğer çocukların da faili meçhulleri bulunur. 19 yıl bitti artık 20 yıl oldu. Neler hissetmedim ki hala yeni olmuş gibi olaylar. Kızım benim her şeyimdi. Geleceğini elinden aldılar, gençliğini elinden aldılar. Her şeyini hayatını çaldılar. Benden kopardılar yavrumu. Bu kim olursa olsun, ister öz baba ister başkası. Bunu yapanlar en ağır cezayı çekmeli."

Handan Yılmazer'in avukatı Hasan Kocabey de davada 10'un üzerinde tanık ifadesine başvurulacağını belirterek, "Beyanlarımızın ve delillerimizin tamamını daha önceden mahkemeye sunmuştuk. 20 yıldan beri toplanan delillere ek olarak, cinayet büro amirliğinin yurt dışından getirttiği özel bir kit üzerinde cinayette kullanılan bıçağın keskin yüzeyinde majör yoğunlukta bir DNA örneği tespit edildi. O örneğin de baba Nezih Çinkitaş'a ait olduğu ortaya çıktı. Bunun dışındaki bütün delillerin tamamı sanıkların aleyhine." diye konuştu.

19 yıl sonra ortaya çıkan DNA sayesinde cinayet çözülmüştü

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Ocak 2001 tarihinde İçerenköy Mahallesi Çiçek Sokak'ta bulunan ikamet içerisinde 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın çekiç ve kesici aletlerle darp neticesinde öldürüldüğü belirtildi.

Olay zamanında ikamete baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın dışında üçüncü bir kişinin girdiğine dair delil bulunamadığı belirtilerek, baba ve üvey annenin yıllar içinde alınan çeşitli ifadelerinde ise çelişkiler bulunduğu kaydedildi.

Olay yerinde bulunan bıçakta, 2001 yılında Parmak İzi Laboratuvarı Müdürlüğünde yapılan incelemede babaya ait parmak izi tespit edilemediği aktarılan iddianamede ancak Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca geçen yıl yeniden yapılan incelemede olayda kullanılan bıçağın kesici kısmında majör yoğunlukta baba Nezih Çinkitaş'ın DNA'sının bulunduğu bilgisi verildi.

İddianamede, baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın olay anında ikametlerinde bulunduklarının sabit olduğu belirtilerek, yıllar içerisinde verdikleri beyanlarında çelişkilerin bulunması, daireye üçüncü bir şahısın geldiğine dair delil olmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde üvey anne ile babanın evde oldukları sırada cinayeti birlikte işledikleri savunuldu.

İddianamede, bu kapsamda baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın "Canavarca veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Kadıköy, Mahkeme, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de 20 yıl önce 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın öldürülmesi davası başladı - Son Dakika


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